'Met een glaasje wijn zandzakken vullen in het Ginneken'

BREDA - Het water in Nederland staat hoog. Maar nog niet zo hoog als in 1995. Toen moesten maar liefst 250.000 mensen huis en haard verlaten op de vlucht voor het wassende water. In Breda bereikte het water op 30 januari een hoogtepunt. Even dreigde zelfs een deel van het Ginneken onder te lopen.

Volledig scherm Op 30 januari 1995 had het water in Breda een historisch hoogtepunt gehaald. Het Markdal liep onder water. © Johan van Gurp

Het is 30 januari 1995. In de Bredase Cartier van Disselstraat, Burgemeester Pastoorsstraat en Van der Borchlaan, is het 'kritiek', zoals instanties stellen. Het water, dat al dagen de gemoederen bezighoudt in heel Nederland, heeft in het Ginneken een 'historisch hoogtepunt' bereikt, zoals dagblad De Stem schrijft.

In de Ginnekense straten is de Mark buiten zijn oever getreden. Peppels en wilgen staan er met de stammen in het water. Kelders zijn ondergelopen. ,,Maar", zo schrijft De Stem: ,,Tot paniek leidde dat nergens."

Zandzakken

Integendeel zelfs. Liesbeth van Well en Marie-Christine Egbers die destijds allebei in de Burgemeester Pastoorsstraat woonden, weten het nog goed. ,,O ja", zegt Van Well enthousiast. ,,Toen hebben we met de hele buurt zandzakken gevuld." Egbers lacht: ,,Daar hebben we toen maar meteen een wijntje bij gepakt." Haar kelder was ondergelopen: ,,Maar verder was het best gezellig."

Volledig scherm Op 30 januari 1995 had het water in Breda een historisch hoogtepunt gehaald. Het Markdal liep onder water en in verschillende straten, zoals in de Van de Borchlaan, werden zandzakken neergelegd © Johan van Gurp Oudere bewoners kwamen met foto's aanzetten, herinneren Van Well en Egbers zich. Van Well: ,,Zij wezen ons er op de Mark wel eens erger was overstroomd. Ooit konden ze met een bootje van de Van der Borchlaan naar de Burgemeester Pastoorsstraat varen." Egbers: ,,Sinterklaas voer zelfs een keer door de straat."

Nijpend

Toch was het nijpend in 1995. Het water kon de huizen in stromen. Overlast was er in heel Breda. Kruipruimten liepen onder. De parkeergarage bij de Haven moest worden ontruimd. De Oranjeboomstraat stond even blank en bij de gloednieuwe NHTV dreigde het water technische installaties stil te leggen.

Het Markdal stroomde al enkele dagen eerder vol. Kasteel Bouvigne werd een eiland. Boer van den Eijnden aan de Bouvignelaan zag de rivier traag via zijn ondergelopen weilanden de voordeur naderen. De brug naar de Bieberglaan ging kopje onder. ,,En dat gebeurt niet vaak", weet Ton Kroes die al jaren in die straat woont. ,,In 1995", mijmert hij. ,,Volgens mij was het die keer dat het water achter zo hoog stond dat wij met een rubber boot naar het paard van mijn dochter moesten." Hoewel? ,,Dat kan ook 1997 zijn geweest." Want het Markdal loopt wel vaker onder. Al was het in 1995 wel erg.