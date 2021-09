Met een eigen boomkwekerij komt Jannick zijn jongensdroom uit

Er komt een moment dat Faas (bijna 2) andere kinderen op de opvang of later in de kleuterklas vol enthousiasme hoort praten over een bezoek aan de kinderboerderij. Het is niet ondenkbaar dat het bijzondere van zo’n bezoekje volledig aan de kleine man voorbij gaat. Hij heeft namelijk al een complete kinderboerderij aan huis. Met dwerggeitjes, schapen, konijnen, varkens, koeien kippen, een hond en een aantal poezen. Er staat zelfs een alpaca tussen. Hij heeft er ook nog eens een uitgebreide speelweide inclusief trampoline en speeltoestellen bij. Faas boft maar dat papa Jannick Schrauwen naast zijn tuinplantenkwekerij ook nog eens semi-hobbymatig bezig is met veehandel.

Jannick Schrauwen (30) en Eveline Hendrickx (32) kochten vier jaar geleden de woning en een bijbehorend bedrijfspand in het buitengebied van Achtmaal. Hier zet Schrauwen voort wat hij ooit, als jonge aankomend agrariër, begon op een stukje grond van zijn ouders: een bloeiend bedrijf in tuinplanten. Haagplanten en sierheesters vormen de hoofdmoot in een breed opgezet assortiment aan planten. Anderhalve hectare aan containerteelt (teelt in potten, red) heeft Schrauwen staan, naast zes hectare aan vollegrondsteelt.

Lange periode

Quote Ik vind het prettig om mijn planten voor langere periode te kunnen verzorgen Jannick Schrauwen Hij stapt deels in de voetsporen van zijn vader die veehandelaar is, en bomenkweker was. Het zit er dicht tegenaan, maar de accenten verschillen wezenlijk. ,,In de boomteelt gaat het vaak om een eenjarige teelt. Bij de sierteelt gaat het vaker om meerjarige planten. Daarbij duurt het twee, drie jaar voor ze van het bedrijf weggaan. Ik vind het prettig om mijn planten voor langere periode te kunnen verzorgen. Bovendien zijn de prijzen voor bos en haagplantsoen-bomen zo scherp dat het alleen rendambel is op grote percelen. Met het relatief kleine areaal dat ik tot m’n beschikking had, lukt dat niet.”

Hendrickx werkt parttime buiten het bedrijf als apothekersassistente. ,,Daarnaast spring ik bij waar nodig.” Hendrickx houdt zich meer bezig met de administratie dan haar partner. ,,Jannick is liever met zijn handen bezig dan dat hij achter de computer zit.” Misschien wel het meest begeerlijke klusje dat Hendrickx op zich heeft genomen is het met de fles grootbrengen van de jonge alpaca. Met de teelt houdt ze zich niet direct bezig. ,,De meeste bekende planten ken ik, de klimop herken ik, maar daarna houdt het ver op”, geeft ze eerlijk toe.

Voor het teeltwerk heeft Schrauwen de ondersteuning van één vaste medewerker, een drietal seizoenarbeiders en een handvol scholieren. Het aansturen van die laatste club gaat Schrauwen makkelijk af. Hij deed ervaring op bij het bedrijf waar hij zeven jaar in dienst is geweest. ,,Al sinds ik een klein manneke was, wist ik: ik ga een eigen bedrijf beginnen.”

Loondienst

Toch besluit hij te starten in loondienst bij een boomkweker. Zijn werkgever weet wat hij aan Schrauwen heeft, én weet dat er een moment zal komen dat hij voor zichzelf zal beginnen. ,,Op een gegeven moment ben ik eerst een dag in de week minder gaan werken, toen twee, drie en zo heb ik de tijd gehad om naast mijn werk te kunnen beginnen met mijn eigen bedrijf.”

Handjeklap Het vee dat Schrauwen verhandeld gaat nagenoeg altijd naar een andere handelaar. Het uitgebreide netwerk van Schrauwens vader is hierbij goud waard. Een groot verschil tussen de plantenkweek en de veehandel is gelegen in de prijsbepaling. Bij de sierheesters, klimopplanten, haagplanten, sierconiferen en alle andere planten die Schrauwen heeft staan, uit eigen kweek of ingekocht om zo een compleet assortiment aan de afnemer te kunnen bieden, geldt dat de prijs op voorhand vast staat. Bij de veehandel is, op de schaal waarin Schrauwen handelt, nog steeds sprake van ouderwets ‘handjeklap’. Per keer wordt er een prijs overeen gekomen voor de dieren die op dat moment gezocht of aangeboden worden.

De scholieren die deze dag aan het werk zijn, lijken zich prima te vermaken tijdens het werk. Het is een hecht clubje dat volgens Schrauwen ‘alles wel leuk vindt om te doen, als ze kans maar hebben om onderling wat te kletsen’. ,,Ik probeer het werk ook zo voor ze in te plannen dat ze van koffiepauze tot koffiepauze met een klus bezig kunnen zijn. Dat houdt de afwisseling er in voor ze en dat houdt het leuk.” Deze ochtend zijn de mannen bezig geweest met het klaarzetten van een aantal bestellingen.

Veel uitleg

Schrauwen moest meer wennen aan het aansturen van de buitenlandse seizoenwerkers. Dat dit een gezelschap zou zijn waar hij op zou kunnen bouwen, wist Schrauwen voor hij ze aannam. ,,Deze groep is hiervoor jarenlang in dienst geweest bij de boomkwekerij van mijn schoonvader”, vertelt hij. ,,Maar omdat dit werk nieuw voor ze is, moest er veel uitgelegd worden. En dat moet dan allemaal in het Engels. En dat valt niet altijd mee.”

De kinderboerderij-aan-huis is er een van wisselende samenstelling. De veehandel kreeg Schrauwen van huis uit mee. Hoewel het begonnen is als hobby, gaat er de nodige tijd inzitten. Tachtig-twintig is een redelijke inschatting van de werkverdeling. De dieren moeten immers verzorgd en gevoerd worden.

Quote Het is uitstekend vlees van een dier waarvan je weet dat het een goed leven heeft gehad Jannick Schrauwen Niet alle dieren zijn voor de handel. Zo zijn de kippen vooral gezellig en leveranciers van verse eieren. Of de alpaca die helaas zo vroeg de moeder moest missen, gaat blijven is nog de vraag. ,,Het is natuurlijk wel een kuddedier.” De schapen en koeien zijn daarentegen wél bestemd voor de handel. De varkens op hun beurt weer niet. Dat zijn echte hobbydieren. Al verhuist er elk jaar wel eentje, soms twee, van de ligwei naar de vriezer. ,,Ik weet dat dit altijd een beetje cru klinkt”, zegt Schrauwen. ,,Maar het is uitstekend vlees van een dier waarvan je weet dat het een goed leven heeft gehad.”

