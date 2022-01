Met een borrelbox en versierde achterbak door hartje Breda om de horeca te steunen

Aantal cliënten schuldhulp­ver­le­ning stijgt enorm en klap coronacri­sis komt nog: ‘Ze zijn ten einde raad’

BREDA - De vrijwilligers van Over Rood helpen zzp’ers uit de schulden. Hun werk is hard nodig: in 2019 klopten 90 noodlijdende zelfstandigen bij hen aan, dit jaar gaat het aantal al richting de 140.

2 januari