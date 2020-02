Met een boogje om een Chinese toerist

Evaluatie grote telefoon­sto­ring Amphia: informeren huisartsen verliep moeizaam

7:04 BREDA - Het Amphia Ziekenhuis had tijdens de grote telefoonstoring in oktober vorig jaar toen op een dag 72 operaties afgezegd moesten worden, moeite de huisartsen in de regio te informeren over de ontstane situatie. Simpelweg omdat niet duidelijk was hoe die bereikt moesten worden.