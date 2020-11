'Met een beetje minder kun je ook prima leven'

Als boswachter haalt Liza van Velzen haar geluk vooral uit de natuur. Maar ook binnenshuis is ze van de eenvoud: ze woont in een tiny house met zo min mogelijk spullen. Toch rijdt ze ook gewoon auto en vliegt ze elk jaar, waardoor ze zichzelf niet altijd even groen vindt. ,,Ik wil van kleine dingen genieten zonder dat het me veel geld kost."

,,Ik woon sinds begin 2017 in een tiny house van 21 vierkante meter. Ik heb hem ontworpen en meegebouwd. Ik vond het zonde om steeds zoveel geld aan huur uit te geven, terwijl je huis vooral een opslag is van spullen. Nu ik minder spullen heb, hoef ik ook minder huur te betalen. Het is een win-winsituatie. En duurzaam: want je verbruikt veel minder."

Is het makkelijk om te leven met weinig spullen?

,,Het is eenvoudiger dan je zou denken. Ik heb nooit het gevoel dat ik iets mis. Doordat ik minder ruimte heb, ga ik bewuster met spullen om en merk ik dat ik ze helemaal niet nodig heb. Zo heb ik mijn badkamer niet vol met allemaal producten staan, dat is allemaal overbodig. Met minder kun je prima compleet en verzorgd leven. Bovendien geeft spullen wegdoen me juist energie."

Hoe ga je van A naar B?

,,Ik pak meestal de auto en als ik het dorp in ga de fiets. Dit jaar ben ik van een diesel naar een benzineauto gegaan en dat scheelt een hoop euro's, maar hoe minder benzine je gebruikt, hoe goedkoper. Ik vlieg ook minstens een keer per jaar voor vakantie. Ik zou dan misschien wel meer aan het milieu mogen denken. Deze coronatijd heeft me daar wel bewuster van gemaakt."

Hoe maakt de coronacrisis jou bewuster?

,,Het viel enorm op hoeveel minder CO2 er werd uitgestoten doordat er minder auto werd gereden en gevlogen. En zelf merk ik dat ik zo'n vliegtripje ook niet heel erg mis en dus makkelijk een jaartje over kan slaan. Ik hoop sowieso dat we als mensen hiervan hebben geleerd. Dat als alles straks weer up and running is, we wat bewuster zijn in ons reisgedrag."

Naam: Liza van Velzen

Leeftijd: 33 jaar

Woonplaats: Chaam

Beroep: boswachter van Staatsbosbeheer in het gebied Langstraat-Chaam

Vrijwilliger: bij de brandweer in Chaam

Hoe groen eet jij?

,,Mijn boodschappen doe ik best bewust, omdat ik voor de hele week slim wil inkopen en niet wil verspillen. Ik kies meestal voor onverpakte groenten, bijvoorbeeld, maar ik zou wel wat vaker seizoensgebonden groenten van eigen bodem willen kopen. Vlees koop ik wel, dat vind ik gewoon gezond en lekker. Ik let ook niet echt op een keurmerk. Niet dat ik het veel eet hoor, zo'n twee keer per week. Maar dat is ook wel weer omdat ik op de kosten let."

Waarom ben jij zo prijsbewust?

,,Ik heb een heel duidelijk doel voor ogen, want ik wil op mijn vijftigste met pensioen. Dat drijft eigenlijk deze hele levensstijl. Hierdoor ga ik steeds bewuster leven en kijken hoe ik van kleine dingen kan genieten zonder dat het me veel geld kost. En daardoor leef ik dus eigenlijk ook best duurzaam: júist door dingen niet te doen. Als iedereen wat zou gaan minderen, zou dat enorm helpen."

Waar gaat je afval naartoe?

,,Ik probeer sowieso zo min mogelijk afval te hebben, maar dat is niet altijd makkelijk, want veel producten komen in een verpakking. Wel probeer ik, waar het kan, afval opnieuw te gebruiken. Zoals een papieren tasje of een bakje van de Chinees om mijn lunch in te bewaren. Ik scheid mijn afval zoveel mogelijk. Een composthoop staat ook nog wel op mijn wensenlijstje."

Zie je in jouw werk dat er veel afval in het bos achtergelaten wordt?

,,Ja, ik zie wel veel zwerfafval, maar het is moeilijk te zeggen of het echt meer is geworden. Het is over het algemeen wel drukker in het bos nu. En er is absoluut veel vuil: elke week heb ik wel een auto vol met afval. Veel plastic, maar we vinden ook een hele keuken of de inhoud van een schuurtje in het bos. Dat is echt heel vervelend."

Hoe groen is jouw huis?

,,Ik heb alles goed geïsoleerd en ik heb sowieso maar een kleine ruimte om te verwarmen, dus dat scheelt aanzienlijk in het energieverbruik. Ik denk wel eens na over zonnepanelen, maar ik moet me daar eigenlijk meer in gaan verdiepen. Ik wil eerst onderzoeken of dat écht zo milieuvriendelijk is, want ik hoor dat je het afvalproduct nergens kwijt kunt."

Langs de groene lat: welk cijfer geef je jezelf?

,,Tussen een 6 en een 7. Ik snap goed dat anderen me misschien een hoger cijfer zouden geven, maar het is niet per se mijn drijfveer om duurzaam te leven, hoewel ik weet dat ik dat wel ben door zo minimalistisch te leven."

Heb je nog een goede groene tip?

,,Ga lekker naar buiten en geniet daar van de natuur. Je hoeft niet altijd met de auto ergens naartoe om te shoppen of een dagje uit te gaan. Een wandeling maken en picknicken in het bos is zoveel leuker. Zo kan ik ook enorm genieten van een zonsondergang; dat gaat boven een bioscoopbezoek."