Met een bakfiets vol grofvuil naar milieustraat Breda? Gaat niet gebeuren

Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad. In Rotterdam had die gezien dat grofvuil met leenbakfietsen kan worden afgeleverd. Kan zoiets ook in Breda, wilde de fractie daarom van het college weten.

Te smal

,,Afvoer per leenbakfiets, zoals in Rotterdam, is een sympathiek idee’’, laat het stadsbestuur weten. ,,Maar dan moet de toegangsweg naar het milieustation zich hier wel voor lenen. En zoals u weet, is onze toegangsweg een knelpunt. Hij is simpelweg te smal om bakfïetsen veilig te laten passeren.’’

Omdat burgemeester en wethouders gecharmeerd zijn van het idee, willen ze toch meedenken: wat als we fietsen en bakfietsen via de uitgang toelaten? Het antwoord is een tegenvaller: dan ontstaat er ook een onveilige situatie. ,,Want om via de uitgang de intake te bereiken, moeten fietsers tegen de rijrichting in het terrein oversteken’’, voorspelt het college. ,,Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, die we uiteraard willen voorkomen.’’