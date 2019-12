Met de wolf duikt ook de waanzin op in Brabant

PRINSENBEEK - Wederom sloeg wolf August toe. In Antwerpse contreien nam hij al meerdere schapen te grazen én zelfs een kangoeroe als kerstontbijt. En wie weet stak hij al eens de grens over, vrezen sommigen sinds in Prinsenbeek een schaap werd geslachtofferd.

Een volwassen wolf legt met gemak tachtig kilometer per dag af, weten kenners. Dus zó gek is het niet om te veronderstellen dat ze vanuit de Vlaamse Kempen in een hongerige bui een keer de grens met West-Brabant oversteken.

Volledig scherm Een van de schapen die in Boekel mogelijk door een wolf werden doodgebeten. © BD

Wolven-watchers in België vermoeden dat behalve August, die voor het eerst werd gesignaleerd in augustus 2018, inmiddels nog een paar soortgenoten vrij rond lopen.

Het lijkt een kwestie van tijd eer ook in deze streek daadwerkelijk wolven opdoemen. Is het niet vanuit België, dan wellicht van Oost-Brabantse zijde. Daar werden in Boekel recent drie schapen doodgebeten en kon onlangs in het nabijgelegen De Mortel een wolf worden gefilmd.

Quote Op het fietspad richting stad. Groot en grijs, met forse pas André van der Bijl, Breda

Mastbos

Bredanaar André van der Bijl heeft zelfs het vermoeden dat hij ruim twee weken geleden aan de rand van het Mastbos al een exemplaar langs de Zuidelijke Randweg zag draven.

,,Half acht 's avonds, ik kwam net van mijn werk", zegt de jonge tennisleraar. ,,Ik zag hem op het fietspad richting stad. Groot en grijs, met forse pas. Leek echt op een wolf. Of ik moet mij sterk vergissen.” Van der Bijl vermoedt dat nog veel meer automobilisten het dier hebben gezien ter hoogte van de Graaf Engelbertlaan. ,,Je mag vanuit de auto geen foto's maken, anders had ik het gedaan. Daar was tijd genoeg voor.”

Was het misschien toch een wolf die afgelopen maandag in Prinsenbeek een schaap van Jan van Dongen de dood in joeg? Hij trof het dier met ernstige beetwonden aan in een poldersloot aan de Nieuwveerweg. Van Dongen dacht aanvankelijk 'natuurlijk’ aan een hond, maar twijfelt nu in de grensstreek steeds vaker berichten over wolven opduiken. ,,Je weet het niet. Ik hoop dat iemand iets heeft gezien en zich nog meldt.”

Volledig scherm In Prinsenbeek trof eigenaar Jan van Dongen een van zijn schapen met grote beetwonden dood aan in een sloot. © Jan van Dongen

'Juichen’

Robert Frantzen, coördinator voor Natuurmonumenten in West-Brabant, heeft nog geen glimp van een wolf opgevangen. ,,Maar ik zal juichen als dat wel zo is. In de natuur dan, hoop ik.” Hij zou niet verbaasd staan als binnenkort echt een wolf in deze regio wordt waargenomen. ,,Dat kan zo maar. Hij doemt steeds vaker op in Nederland.”

Vooralsnog duiken vooral wildemans-verhalen op sinds de wolf op zo'n korte afstand in Vlaanderen van zich laat spreken. ,,Op een gegeven moment hoort iedereen ze ’s nachts huilen. Maar als natuurbeheerder zou ik blij zijn als ze zich bijvoorbeeld op de Kalmthoutse Heide zouden vestigen en daar lekker hun ding zouden doen.”

Slapeloos

Niet iedereen is opgetogen over de opmars van de wolf, zo bleek de voorbije dagen. Zo rijdt schapenhouder Wout Verstraten uit het Oost-Brabantse Boekel nu elke nacht langs zijn kudde waarvan vorige week drie exemplaren werden doodgebeten. Door een wolf, weet hij zeker, ook al moet een DNA-test dat nog definitief uitwijzen. ,,Ik doe geen oog meer dicht”, zei hij tegen Omroep Brabant.

Quote Wolven zijn de dokters van de natuur. Ze vangen de zieke en zwakke dieren Johan Mees, ecoloog

De Bossche ecoloog Johan Mees ijvert met het samenwerkingsverband Wolven in Nederland voor de terugkeer en acceptatie van de soort op breed terrein. ,,Wolven zijn de dokters van de natuur. Ze vangen de zieke en zwakke dieren en houden de natuur gevarieerd.”

Honden

Dat er af en toe een slachtoffers valt in een kudde schapen, is wellicht vervelend, maar daar bestaat in Nederland inmiddels al een schadevergoedingsregeling voor, het zogeheten wolvenprotocol. En het dierenleed? Daar past enige nuance wat de wolf betreft, vindt Robert Frantzen van Natuurmonumenten West-Brabant. ,,Loslopende honden richten veel meer ellende aan. Dan heb je het al over vele duizenden dode schapen per jaar. Dan telt de wolf met een paar schapen nauwelijks mee.”