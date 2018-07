BREDA - Met de aanhoudende warmte en droogte duikt op steeds meer plekken blauwalg en botulisme op. Zo is blauwalg aangetroffen in zeven waterpartijen in wijk Hoge Vucht in Breda-Noord en ook in Raamsdonksveer en Rijen. Op een paar locaties is botulisme ontdekt.

In de Hoge Vucht gaat het om waterpartijen die niet ver van mekaar af liggen, zoals aan het Wommelgemhof, de Joris Nempestraat, Wensel Cobergherstraat, Cornelis Joosstraat en Tussen de Dijken, bij kinderboerderij Hoge Vucht. Toevallig? Sander de Nijs van waterschap Brabantse Delta: ,,Het water staat hier vaak in verbinding met elkaar, blauwalg verspreidt zich snel. Bij nadere inspectie bleek het om meerdere locaties te gaan.'' Het waterschap vraagt mensen alert te zijn en melding te maken van blauwalg, te herkennen aan een groene gloed op het water: ,,Dan gaan we direct een kijkje nemen.''

Stilstaand water

Blauwalg komt van nature voor in zoet water. Bij hogere temperaturen en in stilstaand water dat rijk is aan voedingsstoffen, kan een explosieve groei optreden. Dan wordt de bacterie een probleem. In Raamsdonksveer gaat het om een waterpartij tussen Omschoorweg en Lijsterbesstraat en in Rijen om de visvijver van park wolfsweide. Ook in Hoeven, Willemstad, Roosendaal, Steenbergen zijn locaties gemeld. Het waterschap raadt aan contact met het water te vermijden, dit kan leiden tot huidirritatie, jeuk en rode vlekken.

Dode vissen

Blauwalg haalt zuurstof uit het water en kan vissterfte veroorzaken. Het waterschap rijdt daarom extra rondjes om de wateren te controleren op dode vissen. Er is inmiddels met de aanhoudende warmte ook op vier locaties botulisme ontdekt, een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen sterven. In Breda gaat het om de Wilhelminavijver, in Oosterhout in de sloot parallel aan de straten Avondster, Sirius en Jupiter, in Etten-Leur om de sloot langs de Wissel en in Zevenbergen om De Knip.

Doorspoelen