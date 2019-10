Met de sloop van de vesting Breda begon de ontwikkeling van de stad

Kannemans, kunstschilder en tekenleraar uit Breda die zich ook bezighield met fotografie, maakte in 1869 voor de gemeente Breda een fotografieronde rond de stad. Doel: het vastleggen van de vier stadspoorten en de vestingwerken voor deze gesloopt zouden worden. Een klus die ruim anderhalve eeuw later laat zien hoe de verdedigingswerken eruitzagen.



Het is dit jaar 160 jaar geleden dat met de ontmanteling van de vesting Breda werd begonnen. Nadat het grootste gedeelte van de werken in 1869 werd aanbesteed, verdwenen de stadwallen en -poorten stuk voor stuk in de jaren daarop. In 1842 waren de twee lunetten aan de westzijde nog gebouwd voordat amper 25 jaar later de vesting Breda werd opgeheven.