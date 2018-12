Met de Bavelse NAC Breda Support Vereniging BNBSV naar Bavelnaar Bodi, in Helmond

Een spontane actie. ,,Ik wist dat ze kwamen en het werkte echt motiverend. Mijn familie en vrienden waren er ook. Zoiets kun je hier gerust doen, daarna vierde ik het feestje met de Helmond-supporters", geniet Brusselers nog na.

Jaarlijks organiseert de Bavelse NAC Breda Support Vereniging een busreis naar een club waar een Bavelnaar speelt. Vorig jaar toog men naar KFC Zwarte Leeuw in Rijkevorsel, België, om de verrichtingen van Jesse van Bezooijen te bekijken. Of nou ja: ,,Het gaat om het uitje, dat Bodi hier speelt is een leuke reden", grijnst Johan van Es.

Bavel groet Bodi

Een bus vol Bavelnaars dus. Van tieners tot zestigers. ,,In Bavel hoor je altijd ergens bij. Of dat nu de voetbalvereniging, de carnavalsvereniging of de tennisvereniging is. Dit zijn daar plukjes van, die als gemene deler hebben dat ze voor NAC zijn", legt Hans van Nijnatten uit.

Helmond Sport staat laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Nog niet gewonnen, zes punten. Sparta staat tweede; zie het derhalve als een NAC - Ajax, de week ervoor. Ewout van Wijngaarden is eigenlijk voor Sparta. ,,Maar nu zijn we voor Bodi en dus voor Helmond.”



De komst van de BNBSV was aangekondigd. Bij de club, de lokale driehoek en de harde kern van Helmond. Toch ontstaat er consternatie om het spandoek dat ter ere van Bodi opgehangen wordt. 'Bavel groet Bodi', staat erop. Maar het doek is geel en zwart en moet verwijderd worden.

De wedstrijd is live op FOX en zo'n doek staat dan toch maar gek. ,,Wij zoeken geen problemen, dus hebben we deze inderdaad weggehaald", zegt Merijn Bruijns.

Helmond-supporter Lambert is het er niet mee eens en gaat verhaal halen. Zonder resultaat, tot zijn afgrijzen. ,,Het is toch geweldig dat jullie er zijn? Hangt er eens een spandoek, is het weer niet goed", vraagt hij zich af.

Ernaast hangt nog een doek, maar dan in het zwart en wit. 'Jac bedankt', staat erop. Een verwijzing naar aftredend voorzitter Jac van Gils, die jarenlang aan de BNBSV trok en geestelijk vader is van dit soort tripjes. Mannen als Jannes de Jong, Bas van Gils, Peter van Kaam, Rob Adriaansen en William Marijnissen nemen waarschijnlijk het stokje over. ,,Het is nog zoeken, Jac deed zoveel. Maar hem kennende zal hij altijd wel op de een of andere manier verbonden blijven", weet Bruijns.

