Met carnaval kun je scoren in de politiek

Assen, wielen en velgen naar de knoppen door ritje door bussluis in Breda

9:29 BREDA - Twee kapotte assen, drie geklapte banden en drie beschadigde velgen. Het is het resultaat van een kort ritje door de bussluis in Breda. Kosten volgens de politie? Minimaal duizend euro, als de wagen al te repareren is. Die kosten lopen ook flink op omdat de wagen achtergelaten was op de Ettensebaan, waar de politie hem vond.