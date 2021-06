Met camera en vragenlijst dromen over het ideale Zundert van de toekomst

ZUNDERT - Hoe ziet de gemeente Zundert er over dertig jaar uit? Waar staan de huizen, wie wonen er, wat zijn de pareltjes? Het is aan de inwoners om daar de komende tijd eens goed over na te denken.

Met een uitgebreide enquête en een fotowedstrijd daagt de gemeente de inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente Zundert uit om na te denken en mee te dromen over het ideale Zundert van straks. Hoe wordt er geleefd, gespeeld, genoten, gewerkt, geleerd?

Omgevingsvisie

Het zijn gedachtenspinsels die Zundert niet zomaar naast zich neerlegt, integendeel. Ze dienen als bouwstenen voor een nieuwe Omgevingsvisie die na de zomer wordt gemaakt.

Die Omgevingsvisie vloeit voort uit de nieuwe Omgevingswet. Een wet die de brij aan regels vervangt waarop initiatiefnemers op dit moment stuiten als ze een keer een leuk plan hebben.

Vanaf 2022, als de wet is ingevoerd, is die brij verdwenen. Wil een groepje buren bijvoorbeeld samen een windmolen plaatsen, dan is één simpele blik in de Omgevingsvisie afdoende om te weten of en hoe hun plan kan worden uitgevoerd.

Toekomstdromen

Om een toekomstvisie te maken die kan rekenen op de steun van zoveel mogelijk partijen, waardoor achteraf de minste obstakels zijn te verwachten, worden vooraf inwoners, organisaties en ondernemers gevraagd hoe zij denken over de toekomst van hun omgeving.

Via een enquête op www.samenzundert.nl kan iedereen zijn mening geven. Vooral ook jongeren wordt gevraagd mee te doen. Het gaat immers over het Zundert van straks. Daarbij komt een breed scala aan onderwerpen aan bod. Bereikbaarheid, recreatie, onderwijs, bedrijvigheid, energie. Hoe ziet de natuur er over dertig jaar uit? Het buitengebied? Waar en hoe kan eventueel duurzame energie worden opgewekt? Zo gaat het maar door.

Fotowedstrijd

Om een nog beter beeld van de ideeën te krijgen is bovendien de fotowedstrijd ‘een Zundert in een lijstje’ uitgeschreven. Deelnemers worden uitgedaagd om voor 23 juli een foto te maken van het mooiste, favoriete, onbekendste of juist beruchtste plekje in hun gemeente. Die plekjes worden in lijstjes gezet en huis-aan-huis of digitaal verspreid. Samen vormen ze een collage van plaatsen die om aandacht vragen.

Alle input wordt verwerkt in een concept-omgevingsvisie die in oktober verschijnt.