Met bloed bespuugd en in oor en lip gebeten: wordt West-Brabantse hulpverlener vaker doelwit van geweld?

Cultuur in Havenkwar­tier Breda opgedeeld: in Klavers Jansen en op Backer en Rueb

8:00 BREDA - De gemeente Breda gaat de cultuur in het Havenkwartier in wijk Belcrum opdelen in Klavers Jansen en Backer en Rueb. Voor de cultuur in Klavers Jansen, de voormalige conservenfabriek met loodsen en panden, gaan Podium Bloos, Nieuwe Veste en het Chassé Theater de kar trekken. Op Backer en Rueb, waar woningbouw komt, met hergebruik van twee oude fabriekshallen, krijgen MotMot gallery en proeflokaal Brack een rol.