Met archeologische beleidskaart bewaakt Alphen-Chaam zijn rijke historie

ALPHEN-CHAAM - Alphen-Chaam kent een rijke geschiedenis. Om zorgvuldig om te gaan met het erfgoed heeft de gemeente een archeologische beleidskaart laten maken. Voor elke locatie in de gemeente is daarop te zien welke regels er gelden.

De basis voor deze kaart is een onderzoek van adviesbureau RAAP (Regionaal Archeologisch Archiverings Project). Dit inventariseerde waar archeologische waarden in Alphen-Chaam in de bodem aanwezig of te verwachten zijn. Ze kregen daarbij input van lokale heemkundekringen.

Merovingische tijd

Dat Alphen-Chaam een rijke archeologische gemeente is, blijkt wel uit onderzoeken van de afgelopen jaren. Een van de laatste ontdekkingen was een rijk grafveld uit de Merovingische tijd (vroege middeleeuwen) dat in 2015 gedeeltelijk werd opgegraven. Al vanaf de oude steentijd, toen er nog jagers-verzamelaars rondtrokken, werd hier gewoond, gewerkt en begraven.

Bestemmingsplannen

Volgens de wetgeving moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met eventueel aanwezige archeologische resten. De beleidskaart maakt in één oogopslag duidelijk welk beleid op welke plaats geldt. Burgemeester Joerie Minses: ,,De gemeente kan hiermee goed beoordelen of er bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en nieuwe bestemmingsplannen een archeologisch onderzoek nodig is. Waar bekend is dat er archeologische waarden in de bodem zitten, moeten we voorzichtig met dit erfgoed omgaan. Waar die kans kleiner is, gelden soepeler regels.”

De archeologische beleidskaart is vanaf 15 juni in te zien op de website van de gemeente en wordt onderdeel van het nieuwe erfgoedbeleid, dat dit jaar opgesteld wordt.