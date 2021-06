Met Aldi derde super in Heksenwiel: ‘Het maakt de toekomst er echt solide op’

Al een half jaar lang geen antwoord van stadskan­toor Breda? Moet niet kunnen, zegt SP

7 juni BREDA - In december 2020 stuurt een bewoonster van de Belcrum een brief naar burgemeester en wethouders van Breda. Het gaat over een parkeerboete en het verzoek om een invalideparkeerplaats aan te leggen. Een half jaar later is er nog steeds geen antwoord.