Met ademend licht worden ook in Breda en Geertruidenberg slachtoffers Holocaust herdacht

BREDA/GEERTRUIDENBERG - Met twee monumenten van elk ruim 500 blauw oplichtende stenen worden vanaf vrijdag in Geertruidenberg en in Breda de slachtoffers herdacht van de holocaust.

De monumenten maken deel uit van Levenslicht, een tijdelijk lichtobject dat kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde ontwierp op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

In totaal bestaat Levenslicht uit 104.000 steentjes. Eerder deze maand, op 16 januari, was dat totale kunstwerk te zien in Rotterdam. Vlak daarna werd het afgebroken. De stenen zijn verdeeld over 170 Nederlandse gemeenten die met het kunstwerk, in kleinere vorm, op hun beurt de komende twee weken stilstaan bij de vervolging van Joden, Sinti, Roma en leden van de LHBT-gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijding Auschwitz

Het lichtmonument is speciaal gemaakt voor 2020, het jaar waarin wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Het is bedoeld als tijdelijke aanvulling op al aanwezige herdenkingsmonumenten. Dat het juist nu is te zien, heeft alles te maken met 27 januari 1945. Die dag werd concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijd.

Nederland telt 104.000 Holocaustslachtoffers. Vandaar de keuze voor dat aantal stenen. Stenen die elk een andere vorm hebben en daardoor een eigen karakter. Als alle slachtoffers die hun leven verloren.

Joodse traditie

De keuze voor stenen is een verwijzing naar de Joodse traditie om op graven geen bloemen te leggen, maar steentjes. Materiaal dat je vast kunt pakken, kunt herschikken, terwijl intussen de gedachten uitgaan naar de overledenen. ,,Door te herdenken blijven ze leven”, aldus Roosegaarde tijdens De Wereld Draait Door.

Maar Levenslicht symboliseert meer. De stenen zijn bewerkt met een soort inkt dat blauw licht uitstraalt onder invloed van onzichtbare ultraviolette stralen. Het monument ademt in het donker het blauwe licht in en uit. Alsof het leeft. ,,Daarmee symboliseert het het leven dat in de gemeente wordt gemist”, aldus een woordvoerster van de gemeente Breda.

Slachtoffers

Hoewel de stenen in Breda en Geertruidenberg symbool staan voor de mensen die zijn gedeporteerd uit die twee gemeenten en nooit zijn teruggekeerd, is het aantal niet gelijk aan het aantal slachtoffers dat in die plaatsen wordt betreurd. Dat aantal is lastig in te schatten. In Breda woonden voor de Tweede Wereldoorlog ruim 200 Joden. Volgens het Stadsarchief keerden er ongeveer 45 terug. Van de Sinti, Roma en LHBT-slachtoffers ontbreken gegevens.