Mest van circusdieren als brandstof voor discobus

Het project 'De Methaanrijders' van basisschool De Neel uit Roermond ging er gisteren dan ook van door met de originaliteitsprijs bij de Uitvinderswedstrijd in de Uitvindfabriek in Breda.

Gisteren vond de finale plaats van de wedstrijd, die weer een uitvloeisel van een project op scholen in Zuid-Nederland waarbij kinderen met techniek in aanraking komen. In het project werkt de Bredase Uitvindfabriek samen met onder andere de Ontdekfabriek in Eindhoven.

De Faam

De Uitvindfabriek is gevestigd is in het oude complex van snoepfabriek De Faam. Veel scholen maken er gebruik van, maar kinderen en hun ouders kunnen er sinds begin dit jaar ook gewoon terecht op woensdagmiddagen en in de weekenden om spelenderwijs techniek te ontdekken.

Gisteren kwamen zo'n 120 kinderen van in totaal zes basisscholen samen voor de finale. Alleen scholen uit Oost-Brabant en Limburg hadden de eindstrijd gehaald. "Aan het project hebben ook wel scholen uit West-Brabant meegedaan, maar die hebben of de finale niet gehaald of hebben zich niet inschreven voor de wedstrijd," zegt Chris Voets van de Uitvindfabriek.

De vierkoppig jury, onder leiding van Fons Fluitman (oud-directeur basisschool Laurentius in Breda) deelde uiteindelijk drie prijzen uit. Naast de originaliteitsprijs, waren dat prijzen voor presentatie en uitwerking.

Recycle Boot

De beste presentatie was van leerlingen van de Bibit-school in Tilburg. Zij hadden een Recycle Boot bedacht, die plastic uit de zee opruimt maar daarbij de vissen ontziet doordat er sensoren onder de boot zitten die zorgen dat de vissen uit de buurt blijven.