Messen en drugs gevonden in tentje van zwerver in Mastbos Breda

Tweede verdachte schietpar­tij Breda opgepakt in Alblasser­dam

14:34 BREDA/ALBLASSERDAM - De politie heeft donderdag in Alblasserdam een tweede verdachte aangehouden van de schietpartij in de Amerstraat in Breda. Dat gebeurde 's morgens door een speciaal arrestatieteam. Formeel wordt de man verdacht van betrokkenheid bij de vuurwapengeweld. Mogelijk is hij de man die het 25-jarige slachtoffer heeft neergeschoten.