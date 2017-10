BREDA - Ja, je zou goed kunnen leven van eten afkomstig uit Breda en omgeving. De populariteit van lokale producten neemt de laatste jaren flink toe, net als het aanbod. ,,De levensmiddelenindustrie is enorm groot geworden. Mensen zoeken weer een gezicht bij het product. Helemaal onderin de markt, waar de basis is van al die producten, ontstaat daardoor weer ruimte", denkt Marielle Horsten. Op de Boerendag op Wolfslaar lieten boerenondernemers uit Breda en omstreken zichzelf zien.

Horsten was voorheen productontwikkelaar en landschapsontwerper. ,,En nu wilde ik wat voor mezelf gaan doen, ergens in het gebied tussen voedsel en landschap." Met haar Bredaas ZoetZuur&Zout verwerkt ze oogstoverschotten van particulieren en boeren. Ze maakt er jam van, en azijn. Chutneys en kruiden. ,,De producten moeten wel uit Breda en omgeving komen. Ik kreeg eens pompoenen aangeboden uit Groningen: daar heb ik voor bedankt. Pompoenen krijgen we nu van Lisette uit Bavel", vertelt ze.

In de supermarkt zijn alle vleeswaren eenzelfde kleur

Petra Lauwen heeft met Hoeve Overa een eigen boerderijwinkel, ten zuiden van Breda. ,,Er komen steeds meer soortgelijke winkels, ze schieten als paddenstoelen uit de grond." Bij haar zien de mensen dat haar koeien een goed leven leiden. ,,Goed en eerlijk vlees wordt steeds belangrijker. Mensen worden bewuster na al die schandalen over mishandeling en te kleine hokjes." In de supermarkt zijn alle vleeswaren eenzelfde kleur, bij Lauwen zijn er kleurverschillen. ,,Dit is puur vlees, wij gebruiken geen smaak- of kleurstoffen. Dat vinden mensen interessant. Ook dat verhaal wordt steeds belangrijker."

Lokale producten

Voorzitter van de Bredase ZLTO is Remco Beekers. ,,In Nederland produceren we de gezondste producten van Europa, en waarschijnlijk ook wereldwijd. Gevoelsmatig is er inderdaad een toenemende behoefte aan lokale producten. Het gaat om een soort sociale duurzaamheid; er hoort een gezicht bij het product dat je koopt."

Het verhaal, de totstandkoming en de verduurzaming: de consument lijkt een toenemende behoefte te hebben aan goede producten. ,,Ik heb klanten die zijn gaan minderen in vleesconsumptie, want bij ons is dat inderdaad duurder dan in een supermarkt. Het transport valt weg, op die wijze wordt bijvoorbeeld de echte versheid wel gewaarborgd", denkt Lauwen.