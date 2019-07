Mensen staan al vroeg voor de deur bij de nieuwe Asterdhoeve

Live | Tikken we vandaag de 40 graden aan?

11:04 Het was gisteren zover. Na 75 jaar werd het ultieme hitterecord verbroken en wel bij het meetstation in Gilze-Rijen. In Eindhoven werd het uiteindelijk het warmste met 39,3 graden. Vandaag wordt het mogelijk nog warmer en tikken we de 40 graden aan. In Gilze-Rijen en Eindhoven was het om 10.20 uur al ruim 30 graden.