Mensen met dementie zingen ineens weer mee met de muziek van Rensz Gorisse: ‘Elke keer een wonderke’

Voor behoud Willibror­dus­kerk is blik op de toekomst noodzaak: ‘Mogelijke herbestem­ming in samen­spraak met het dorp’

TETERINGEN - Het is een rijksmonument en ooit grotendeels bekostigd door de parochianen van Teteringen. De Sint-Willibrorduskerk behoort dan ook toe aan de gemeenschap. Dat is het uitgangspunt nu gesproken wordt over de toekomst van het gebouw.