Meneer Jeroen uit Zundert gaat aan de slag op Songfestival

ZUNDERT - Als in mei het Eurovisie Songfestival op televisie is, zit groep 5 van de Zundertse basisschool Zonnebloem aan de buis gekluisterd. Niet zozeer om de liedjes te horen, maar om een glimp op te vangen van hun docent: meneer Jeroen.

Meneer Jeroen is Jeroen van den Broek. Zundertenaar die op schrikkeldag een elfje werd. Een toch al bijzondere verjaardag die voor Jeroen extra feestelijk uitpakte. ,,Ik kreeg die dag te horen dat ik ben uitgekozen om vrijwilliger te worden bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.”

Droom

Het is een droom die uitkomt, vertelt hij. Jeroen is enorme fan van het songfestival. ,,Altijd al geweest.” Hij volgt alles, laat geen concert aan zich voorbij gaan, houdt ieder jaar thuis tijdens de finale grote songfestivalfeesten en kan elk liedje dat ooit heeft meegedaan woord voor woord meezingen. ,,Vanaf het eerste songfestival in 1956.”

Eén ervaring ontbrak nog op zijn lijstje. ,,Ik ben nooit bij het echte songfestival geweest.” Toen vorig jaar Duncan Laurence de winst voor Nederland in de wacht sleepte, aarzelde hij geen moment, schoot achter zijn computer en schreef vrijwel onmiddellijk een mail naar de AvroTros om zijn diensten aan te bieden. ,,Wat ze ook nodig hadden, schreef ik, denk aan mij. Ik wil alles doen. Als ik er maar bij kan zijn.”

Hij kreeg de tip zich in te schrijven bij een uitzendbureau dat de in totaal 650 vrijwilligers voor het songfestival in Rotterdam selecteerde en werd uitgenodigd te solliciteren. ,,In het Engels.”

Corso

Hij vertelde de selectiecommissie over zijn passie voor het festival, over de muziek en hoe mooi hij de onderlinge strijd tussen de landen vindt, maar ook de saamhorigheid. En hij legde een link met het corso in Zundert, waar hij dezelfde combinatie van onderlinge strijd en broederschap vindt. En? ,,Toen moest ik wachten. Voor 1 maart zou ik horen of ik gekozen was.”

Toen Jeroen op zijn verjaardag hoorde dat hij erbij zat: ,,Ja", zegt hij nog nagenietend. ,,Geweldig. Zo leuk. Wat ik ga doen? Dat is nog niet duidelijk. Dat kan van alles zijn. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit.” Feit is: ,,Dat ik mee kan doen.” En ook nog een kaartje krijgt voor één van de shows. ,,Maar die had ik ook al gekocht", lacht hij.