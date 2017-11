‘Meneer bier’ hield oprecht van het café

Hij was jarenlang uithangbord van de Bredase Drie Hoefijzers brouwerij, waar hij directeur commerciële ondersteuning was. Hij zwaaide drie jaar de scepter in Kielegat als prins Diederick I (1979-1981), was gemeenteraadslid (CDA) in Breda en schreef een kwart eeuw columns in vakblad Misset Horeca. Maandagavond overleed Dick Wildeman (80) onverwacht in zijn woonplaats Gorinchem. Hij laat een echtgenote en drie dochters na.

“Er kwam wel iemand binnen als Dick zijn opwachting maakte”, zegt Jan Laurijssen, die jarenlang met hem samenwerkte bij de brouwerij. “Daarnaast ken ik hem goed van carnaval, ik ben neutraal voorzitter van de oud-prinsen van Breda.”

Meer dan een bourgondiër

Laurijssen benadrukt dat Wildeman meer was dan de bourgondiër, die zo oprecht hield van het café: “Hij toonde ook veel belangstelling voor de medemens. Niet alleen collega’s van de brouwerij, maar ook mensen, die in de horeca werkten, stond hij graag bij met raad en daad."

Ook speelde Wildeman een grote rol bij de opkomst van de speciaalbieren in Nederland. “Hij was voorzitter van het Rondje Bier, een initiatief van Misset. Ze organiseerden proeverijen en brachten zo de speciaalbieren onder de aandacht. Met groot succes, kijk nu maar eens rond in de cafés.”

Bredase mens

Dick Wildeman is geboren in Drenthe en groeide op in de Achterhoek. In 1968 vond hij een baan in Breda, waar hij de eerste niet-katholieke brouwerij-inspecteur werd. “Ik ben gereformeerd met roomse blijheid”, zei hij ooit in een interview met De Stem. “Carnaval heeft van mij een Bredase mens gemaakt.”

Die Bredase mens bleef hij, ook al woonde hij in Teteringen en vervolgens in Gorinchem. Een man met een enorm netwerk. ‘Iedereen’ kende hem, van kroegtijgers tot leden van het koninklijk huis. Een man die niet alleen graag vertoefde in een café, maar er ook met mooie woorden over kon schrijven of vertellen. Zoals bij zijn afscheidsinterview in Horeca Misset in 2010: “In het café komt alles samen. Leven en dood. Ik ben bij condoleances geweest in het café. Dan stond de kist op het biljart en de gasten er omheen met een biertje. Dit vak is emotie. Mijn huis is uw huis. Dat is gastvrijheid, en het wezen van de horeca.’’