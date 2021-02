Melle en Laurie ‘bezoeken’ middelbare scholen in Breda met virtual reality-bril: ‘Het is net alsof je er zelf bent’

Tóch online kunnen bridgen is uitkomst voor ouderen: ‘Dat chatten is erg belangrijk voor me’

6 februari MADE - Haar wekelijkse avondje uit was ze een paar weken kwijt, maar inmiddels kan Rini Harmeling (88) uit Made weer naar hartenlust bridgen. Gewoon thuis, vanaf haar laptop op de bank. Dat kan, omdat haar bridgeclub R.B.C. Up and Down is overgestapt naar de online versie van het kaartspel.