Meldpunt voor slachtoffers inlichtingendienst NCTV opgericht

Brabants bombarde­ment met ‘lichtpunt­jes’ tegen corona-blues

10:37 BREDA - Burgers in West- en Midden-Brabant kunnen de komende maanden een bombardement verwachten van opbeurende foto's en teksten via advertenties via sociale media en billboards op straat. De zogeheten lichtpuntjes zijn bedoeld als verkwikkende stimulans voor iedereen die de coronamaatregelen onderhand helemaal beu is.