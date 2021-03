Meld Misdaad Anoniem in trek: aantal meldingen in Zeeland-West-Brabant flink gestegen

Jasper en Ron zijn ambassa­deurs speciaal onderwijs: ‘Je moet jezelf blijven én eerlijk zijn naar leerlingen’

13:30 BREDA - Het speciaal onderwijs in een positief daglicht zetten: dat is de missie van Jasper van der Noordt (35) en Ron Bouquet (63). De docenten van het Brederocollege in Breda zijn geëindigd in de top 3 van de verkiezing van Leraar van het Jaar 2021 voor het speciaal onderwijs en mogen zich dit jaar ambassadeurs van hun sector noemen.