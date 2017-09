Melanie (78) heeft na 41 jaar haar poëziealbum terug

Het weerzien met het huisje op wielen doet haar niet zo veel. Veel belangrijker vindt Melanie wat nieuwe eigenaar Peter Oostvogels uit Lille (B) vond ín de caravan: haar poëziealbum! Gekregen in 1944 als verjaardagscadeau van buurvrouw Jaan Roseel. En gebruikt tot en met 1951.

Oproep

Oostvogels nam onlangs contact op met BN DeStem. De oproep in de krant had succes, Melanie was snel gevonden. Peter (53) is nu speciaal met zijn buren naar Breda gekomen om het cadeau te overhandigen. “Toen ik de caravan inspecteerde, dacht ik eerst dat het een oude Bijbel was”, zegt Peter en hapt in zijn welverdiende pintje. “Tot ik de inhoud zag. Een poëziealbum en dan nog uit zo’n interessante tijd! Ik liet het aan mijn buurvrouw Greet zien, zij kreeg er kippenvel van.”

Peter besloot alles in het werk te stellen om Melanie of haar nazaten te traceren. “Vlaamse vrienden verklaarden mij voor gek, maar ik wist zeker dat als ik Melanie zou vinden, ik haar daar heel blij mee zou maken. Ik hoopte zó dat ze nog zou leven. En gelukkig is dat zo”, zegt hij en geeft zijn kersverse vriendin nog maar een dikke kus. “Ik zag in het album de datum 8 september, dan ben ik jarig! Eerst dacht ik dat het ook Melanies verjaardag was, maar dat zou te veel toeval geweest zijn, het was de geboortedag van haar moeder. Ook mooi.”

Melanies caravan.

Geschiedenis

Voorzichtig streelt Melanie de tere pagina’s, die net als zij een hele geschiedenis met zich mee dragen. Terwijl haar dochter Josefien en buurvrouw Jeanette toekijken, komen herinneringen boven. “Het leukste vind ik dat er een stukje van mijn moeder in staat. En van mijn vader? Nee, die dat deed niet.” Vriendinnen, familie en schooljuffen hebben wel typische poëziealbumrijmpjes opgeschreven: Als je in de winter trouwt, vergeet dan geen kachelhout.

Als ze praten over de al decennia geleden ‘verdwenen’ caravan concluderen ze dat deze officieel eigenlijk nooit van eigenaar is veranderd. Josefien: “Mijn vader verloor door een ongeluk in 1976 een been. In het ziekenhuis in Rotterdam lag hij naast Bas Goudzwaard en die twee werden dikke vrienden. Bas had een grote stalling, waar mijn vader de caravan gratis neer mocht zetten. En daar is hij blijkbaar al die jaren blijven staan, want Peter vertelde dat hij de caravan van de kleinzoon van Bas heeft gekocht. Dat verklaart dat het album er nog in lag.”

Dat wist Melanie niet, al besefte ze ooit wel dat ze het kwijt was. Josefien: “Mijn moeder heeft een grote doos met oude foto’s, ik dacht dat het daar bij lag.”

Melanie van Beijnen-Louer en Peter Oostvogels bij de oude caravan.

Telstar

Melanie blijft bladeren en vertelt dat ze met haar ouders in de Eerste Markstraat heeft gewoond, op de Marksingel en de Haven. “En op de Haagdijk hadden mijn man en ik later een café en cafetaria, Telstar.