Meisjes (14 en 15) zwaargewond na botsing met auto op kruispunt in Breda

Man (21) schrikt wakker van inbreker in Bredaas studenten­huis

13:37 BREDA - Een 21-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een inbreker in zijn huis aan de Catharinastraat in Breda. De verdachte, een 42-jarige man, is aangehouden. Dat meldt de politie.