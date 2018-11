Meisje op de fiets aangereden door vrachtwagen in Breda

Brabantse woningbouw: tijd van grote uitlegwij­ken is voorbij

10:00 ETTEN-LEUR - Woningnood of niet, de tijd is voorbij dat de provincie Noord-Brabant inzet op grote uitbreidingsplannen aan de rand van steden en dorpen. Dat maakten de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer en zijn adviseur Niek Bargeman onlangs duidelijk op een congres over de Brabantse woningbouw in Eindhoven.