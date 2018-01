Meisje gewond aan been bij aanrijding met auto in Breda

Langer winkelen in Breda: vrijheid voor winkelier weegt zwaarder dan nadelen

30 januari BREDA - Ondanks felle kritiek lijken de winkels in Breda straks langer open te kunnen blijven. De politiek stevent af op een krappe meerderheid die instemt met het voorstel van het stadsbestuur. Het is dan voor ondernemers mogelijk elke dag tot 23.00 uur open te blijven. Of dat ook voor de zondag gaat gelden, is echter nog de vraag.