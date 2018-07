Meisje geschept door auto op fietsoversteekplaats in Breda

E19 Breda richting Antwerpen weer open na ongeval met twee vrachtwa­gens

9:27 BREDA - Op de E19 van Breda richting Antwerpen is woensdagochtend rond 07.00 uur ter hoogte van het Belgische Loenhout een ongeval gebeurd met twee vrachtwagens. De snelweg was twee uur dicht in de richting van Antwerpen.