Meisje (12) in wijk Zandberg in Breda vastgepakt door twee mannen

BREDA - In de wijk Zandberg in Breda heeft zich vanmorgen rond negen uur een incident voorgedaan met een 12-jarige meisje in de Zandbergdwarsstraat. Het fietsende meisje is vastgepakt door twee onbekende mannen, meldt de politie. Ze wist zich aan de mannen te ontworstelen en is daarop rennend de Albert Heijn in gevlucht.