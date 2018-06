Meiden voetbalteam basisschool Laurentius zet unieke prestatie neer

BREDA - Vrouwenvoetbal is zeer in trek de laatste tijd, ook onder de jeugd. Het meisjesteam van KBS Laurentius uit Breda heeft de smaak te pakken in het KNVB schoolvoetbaltoernooi. Na veel gewonnen wedstrijden in onder andere Tilburg en in het NAC Stadion, lonkt plaatsing voor het landelijke eindtoernooi.

De acht meiden staan klaar voor hun eerste wedstrijd van de dag. Van spanning is geen sprake. Nog even afwachten en dan mogen ze zichzelf bewijzen tegen het meisjesteam van basisschool Johan Friso uit Dordrecht op de strakke grasmat van VV Baronie. ,,Nog nooit heeft een team van het Laurentius het zo ver geschopt in een schoolvoetbaltoernooi", vertelt leraar en begeleider Bert Lips. ,,Het is een unieke prestatie."

Vooral plezier

Als de meiden uit groep acht dit toernooi ook winnen, gaan ze naar de landelijke finale van hun district in Zeist. ,,Zelf wisten we eigenlijk niet eens wat er hierna zou komen als we vandaag zouden winnen", zegt Lips lachend. ,,We zien wel hoe ver we komen. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze er lol in hebben." En dat werpt zijn vruchten af: de eerste wedstrijd wordt met 2-1 gewonnen en ook de tweede pot winnen de dames van het Laurentius, waardoor ze bovenaan hun poule eindigen.

Eenheid

Volgens het team is het geheim achter hun succes niet tactiek, maar de eenheid die ze vormen. ,,We kennen elkaar allemaal omdat we ook bij elkaar in de klas zitten. Zo heb je echt een eenheid in het team", vertelt een van de voetbalsters. Lerares en coach Marianne Verschuren stemt in met haar groep talenten. ,,Er wordt altijd tegen ons gezegd: 'doe selectietrainingen om het beste team samen te stellen', maar daar doen wij niet aan."

Quote Het belangrijk­ste is natuurlijk lol hebben Bert Lips