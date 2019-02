Megasaunacomplex Spa One bij Breda: luxe bubbelen, zweten en een beetje zen

Zoals veel grote saunacomplexen in Nederland ligt Spa One een beetje afgelegen. Midden in het groen van Landgoed Bergvliet, pal naast het Markkanaal tussen Breda en Oosterhout. Maar eenmaal in de buurt kan je er niet omheen. Het massief witte gebouw torent hoog boven de bomen en struiken uit en is al van ver zichtbaar.

State of the art

Veel reden om het saunacomplex waar ruim een jaar aan is gewerkt, te verstoppen is er dan ook niet, vinden André Meerhoff en Twan Veraa. De beide Eindhovenaren die al veertig jaar sauna’s bouwen, betitelen hun jongste creatie graag als een ‘state of the art’ wellnesscentrum, oftewel het nieuwste van het nieuwste op saunagebied. Ontworpen door ‘gerenommeerde’ architecten en andere vaklieden.

Eén van de zwembaden in Spa One.

Ronkend woorden. Maar het moet gezegd, wie een kijkje neemt in het nieuwe complex waar afgelopen week nog hard gewerkt werd om bijtijds klaar te zijn voor de opening, komt allerminst bedrogen uit. Met een oppervlak van een slordige vierduizend vierkante meter aan gebouwen en een immense tuin met vijvers en zwembaden is het complex vele malen groter dan welk ander wellnesscentrum in de regio. En omdat er op het gebruik van materialen niet bezuinigd is, oogt het erg luxe.

Ruim tien miljoen euro bedroegen de bouwkosten voor het nieuwe complex. Een forse investering, maar het ondernemersduo is er van overtuigd dat die investering wordt terugverdiend. ,,Aan dit soort complexen is behoefte’’, klinkt Meerhoff zelfverzekerd. ,,Zeker in West-Brabant, dat op sauna- en welnessgebied nog een witte vlek was in Nederland. Je had hier simpelweg nog niet zo’n voorziening. Dit wordt een succes, ben ik van overtuigd.‘’

De initiatiefnemers achter Spa One, André Meerhoff (tweede van rechts ) en Twan Veraa (tweede van links) en de beide heren die het nieuwe wellnesscomplex gaan runnen, Bart Veraa en John Pasveer.

De beide heren weten waar ze over praten. Spa One is het negende saunacomplex dat ze in de loop der jaren samen bouwden. In de regio tekenden ze eerder voor de sauna in Roosendaal, Goirle en Tilburg die allemaal ook weer verkocht werden. Ze werken al decennialang intensief samen. Meerhoff geldt als het creatieve brein, Veraa is vooral de technische man die er voor gezorgd heeft dat het energieverbruik in Spa One zoveel mogelijk binnen de perken blijft.

Zondag is er open dag bij Spa One. Afgelopen week moest er nog veel werk verzet worden om alles op tijd klaar te hebben.

Ondanks die enorme investering, verzekert Meerhoff, is het niet de bedoeling dat Spa One straks iedere dag bomvol zit. ,,Bij ons laten we straks niet meer dan driehonderd tot driehonderdvijftig mensen per dag toe. We willen juist dat de mensen die hier komen echt rust vinden en kunnen relaxen. Dat lukt niet als je, zoals andere grote welnesscomplexen in Nederland, met voordeelacties probeert maar zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Wij gaan dan ook niet aan die voordeelacties meedoen. Bij ons geldt straks een vaste entreeprijs van 27,50 euro.‘’

Maar het publiek waar Spa One op mikt heeft, zonder dat Meerhoff dat direct gezegd wil hebben, dan ook een iets dikkere beurs dan veel bezoekers van populaire sauna's als bijvoorbeeld de Zwaluwehoeve bij Harderwijk of Elysium bij Rotterdam. Bovendien hoopt Spa One op veel extra inkomsten met de achttien behandelkamers waar de gasten tegen extra betaling zich kunnen later verwennen met een massage of andere behandeling.

De nu nog kale, uitgestrekte, tuin van Spa One, telt ondermeer een grote vijverpartij.

Spa One heeft bovendien het tij mee. Het aantal saunabezoeken in Nederland is sinds 2010 flink gestegen. Vorig jaar bezochten een kleine twee miljoen Nederlanders een of meerdere keren een sauna, goed voor in totaal bijna 16 miljoen saunabezoekjes. Een groei van zo'n 45% ten opzichte van acht jaar geleden. Die groei is mede veroorzaakt door de enorme publiekscampagnes die de bedrijven achter grote sauna's als de Zwaluwehoeve en Thermen Bussloo de afgelopen jaren op touw zetten. Meerhoff lacht. ,,Dat heeft er zeker aan toe bijgedragen. En als het bij hen regent, druppelt het bij ons. Met dit verschil dat wij die kosten voor die enorme campagnes straks niet hebben.‘’

Hot item

Camera’s – een hot item in de saunawereld nadat er beelden naar buiten kwamen van beveiligingscamera’s in andere complexen waarop gasten te zien waren – worden in Spa One niet opgehangen. ,,Nou ja, alleen bij de ingang, maar niet in het complex zelf‘’, verzekert Meerhoff. De nieuwe sauna kent bovendien nog een noviteit. Waar in andere sauna's het gebruik van telefoons en Ipads ten strengste van verboden is (er zouden opnames mee gemaakt kunnen worden), komt er in Spa One een speciale leesruimte waar je je Ipad mag gebruiken.

Meerhoff: ,,Bezoekers hebben er behoefte aan hun social media regelmatig te checken. Hoe vaak je nu in sauna's mensen niet even naar de kleedkamer ziet gaan om bij hun locker hun telefoon even op berichtjes te checken. Daarom dit initiatief met de Ipad. Maar we gaan er wel streng op toezien dat die alleen in de leeskamer - waar je alleen met badjas in mag - gebruikt gaan worden en nergens anders.‘’

Ook de afgelopen week werd er nog hard gewerkt aan de afwerking van het nieuwe wellnesscomplex.

In de straks groene tuin van het complex komen tweehonderd ligbedden te staan.

Nieuwsgierig geworden? Spa One aan de Salesdreef 16 in Oosterhout houdt morgen - zondag 17 februari - een open dag van 10 tot 15 uur. Om 17 uur opent burgemeester Mark Buijs van Oosterhout het nieuwe wellnesscomplex. Vanaf vrijdag 22 februari gaat Spa One, waar afgelopen week nog hard werd gewerkt om de puntjes op de i te zetten, open voor de saunaliefhebbers. Een dagkaart kost 27,50 euro.

Een van de relaxruimtes in Spa One

Volledig scherm © Pix4Profs/René Schotanus