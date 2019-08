Megan (15) uit Breda doodgestoken: wat gebeurde er tot nu toe?

31-jarige Bredanaar als verdachte aangehou­den voor schietinci­dent Breda

13:23 BREDA - De politie heeft dinsdagmiddag een 31-jarige Bredanaar aangehouden als verdachte van het schietincident in de Leuvenaarstraat in Breda. Daarbij raakte op 9 augustus een 39-jarige man gewond. Het slachtoffer werd voor zijn huis in zijn heup geschoten door iemand in een passerende auto.