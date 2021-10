Megamaan met doorsnede van 7 meter hangt binnenkort in de Bredase Grote Kerk

BREDA - Niet de zon, maar de maan staat nu eens centraal. Naast het kunstwerk Museum of the Moon is er van 11 december tot en met 9 januari in de Grote Kerk van Breda een uitgebreid programma samengesteld rond dit inspirerende hemellichaam.

Museum of the Moon is een werk van de Britse kunstenaar Luke Jerram, met een doorsnede van 7 meter. Deze reusachtige maan bestaat uit zeer gedetailleerde beelden van het maanoppervlak, die door NASA zijn gemaakt. Elk detail is te zien op de van binnenuit verlichte sculptuur. Het kunstwerk is een combinatie van beeld, licht en een klanklandschap, dat gecreëerd is door de Britse componist en geluidsontwerper Dan Jones.

Hemelgat

De megamaan wordt geïnstalleerd onder het hemelgat in het vieringgewelf onder het hoogste punt van de kerk, dat afgesloten is met een middeleeuws houten paneel waarop de zon is afgebeeld.

Volledig scherm Het hemelgat van de Grote Kerk in Breda met een afbeelding van de zon. © Jan Korebrits/Grote Kerk Breda

Ook vanuit historisch perspectief past Museum of the Moon prima in de Bredase kerk. Dankzij het kapitaal van de families Van Polanen en later de Nassaus groeide de OLV kerk in de 15e eeuw uit tot het pronkstuk van Brabantse gotiek dat het nu nog altijd is. En de familie Van Polanen had in het familiewapen drie wassende manen...

Avondbezoek

Museum of the Moon is vier weken lang elke dag van de week geopend en overdag gratis te bezoeken. Tijdens de avonduren, in de duisternis, is de beleving nóg indrukwekkender. Daarom is de Grote Kerk in de genoemde periode diverse avonden per week extra geopend, van 17.30 uur tot 21.00 uur. Een ticket voor zo’n avondbezoek kost 5 euro, inclusief een drankje en een Moon-cookie.

Daarnaast worden tal van andere activiteiten gehouden: sterren en planeten spotten vanaf de toren onder begeleiding van gidsen van sterrenwacht Tivoli, bijzondere concerten, zondagochtend-yogasessies onder de maan en een aantal kindermiddagen, waarin kinderen een raket of planetarium leren maken.

Govert Schilling

Verder zijn er lezingen gepland van onder anderen wetenschapsjournalist en publicist op gebied van sterrenkunde Govert Schilling en Marjolijn van Heemstra, schrijfster van ‘In lichtjaren heeft niemand haast’. Filmhuis Breda biedt in dezelfde periode een speciaal over dit thema samengesteld filmprogramma aan.

Tickets voor alle extra activiteiten rondom Museum of the Moon zijn vanaf half november verkrijgbaar via de website van de Grote Kerk.

Volledig scherm De Grote Kerk met zijn imposante toren is destijds gebouwd in een poging van de middeleeuwse mens om tot de hemel te reiken. © Grote Kerk Breda