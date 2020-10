Megaklus op de Moerdijk: spoorbrug krijgt (eindelijk) windschermen

Treinen rijden nog maanden langzamer over de Moerdijk­brug

1 februari MOERDIJK – Het treinverkeer rijdt nog tot zeker dit najaar met een lagere snelheid dan gebruikelijk over de Moerdijkbrug tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe. Pas als het onderzoek naar de snelle slijtage van lassen in de spoorstaven is afgerond en een structurele oplossing is gevonden, kunnen passagiers- en goederentreinen weer op zijn vroegst op volle snelheid het Hollandsch Diep over.