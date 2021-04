Mega-veelpleger stal auto, brandstof, kentekenplaten én reed veel te hard: ‘Ik geef alles wel toe’

poll Politiek Breda over 538 op ramvol Chasséveld: ‘Mooi feestje, maar klap in gezicht van horeca’

14 april BREDA - De politiek in Breda is overrompeld door het Fieldlab-evenement, 24 april op het Chasséveld. De coalitie van VVD, PvdA en D66 spreekt in een serie stevige vragen aan burgemeester en wethouders van een ‘mooi feestje voor de Bredanaars’, maar 538 Oranjedag is met 10.000 bezoekers wel een ‘klap in het gezicht van de horeca’.