Meetstation Baarle-Nassau moet de slechte luchtkwaliteit verder in kaart brengen

Uitslag positief: vogelgriep is uiteinde­lijk ooievaars Markdal noodlottig geworden

BREDA - Wat al werd gevreesd is na onderzoek nu ook bewaarheid: de ooievaars die in het Markdal in Breda zijn overleden, zijn het slachtoffer geworden van de vogelgriep. Dat blijkt uit onderzoek dat het Vogelrevalidatiecentrum Zundert heeft laten doen.

18 juli