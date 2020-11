Meeste WW-uitkeringen in West-Brabant in administratieve beroepen, maar tekort aan elektrotechnici en verpleegkundigen

Update 'Enorme geweldsex­plo­sie' in jeugdgevan­ge­nis Breda: cel en tbs geëist tegen verdachte (20)

13:05 BREDA - Het oproer in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, waarbij een gegijzelde groepsleider door een arrestatieteam moest worden ontzet, ontstond door frustratie van een aantal gedetineerden over de houding van de begeleiding. Dat zegt een 20-jarige jongen die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij het heftige incident op 14 mei dit jaar.