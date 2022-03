Meeste Baarlese stemmen naar Janneke van de Laak (VPB)

Binnenkijken bij Lilian en Ron wonen in een oude discotheek in Breda: ‘Er is niks retro aan. Alles is origineel’

BREDA - De Copacabana was in de jaren 60 de eerste disco/soos met nachtvergunning in Breda. Anno 2022 heeft het karakteristieke pand in Lilian Joosen en Ron Dirven twee bewoners gevonden die qua authenticiteit niet onder doen voor het gebouw zelf. ,,Ik denk dat we altijd een beetje anarchistisch zijn gebleven.”

16 maart