Mees (21) uit Prinsenbeek werkt met een team aan een auto die 3400 kilometer kan afleggen op een kilo waterstof

Snoek: ,,Ik ben altijd al in techniek geïnteresseerd geweest, daarom ben ik ook naar Delft gekomen. Waterstof is een heel mooie energiedrager. Er wordt al veel met deze techniek gedaan, maar het zit allemaal nog in het beginstadium. Wij gebruiken waterstof voor de mobiliteit, een sector die goed is voor 25 procent van de wereldwijde CO2 uitstoot, maar waterstof is enorm veelzijdig en kan in veel verschillende sectoren als groen alternatief worden ingezet. Het zal een enorme rol zal gaan spelen in de opslag van de energievoorziening van Nederland. Er kan met waterstof ook in de industrie staal of kunstmest worden gemaakt.”