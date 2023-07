ME’ers in de dop oefenen tegen neppe voetbalhooligans bij NAC-stadion: ‘Waanzinnig mooi’

COLUMN Honden bijten vaker, wolven scoren beter

Terwijl ik deze column schrijf zet ergens in Nederland een hond zijn tanden in een mens. Dat gebeurt ongeveer 150.000 keer per jaar. De meest ernstige schade komt voor rekening van vechthonden die al vijftien jaar niet meer verboden zijn. Dit is een probleem waardoor vele mensen getraumatiseerd, angstig en met littekens rondlopen.