Meerdere voertuigen betrokken bij ongeluk op A27, flinke file in beide richtingen

Koopavond Breda trekt meer bezoekers

7:01 BREDA - De koopavond in Breda zit weer in de lift. Althans, als we een onderzoek van retailonderzoeksbureau RMC mogen geloven. Daaruit blijkt dat de winkeliers op de donderdagavonden in het eerste kwartaal van dit jaar ongeveer 20 procent meer klanten hebben getrokken dan in dezelfde periode in 2017.