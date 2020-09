Meerdere ongevallen zorgden voor files op de A58 tussen Breda en Bergen op Zoom

Feestende vriendin­nen in Rijsbergen zien auto in volle vaart op hen inrijden: ‘Dit is zo ziek’

6:46 BREDA/RIJSBERGEN - ,,Opeens zien we ze door de lucht vliegen. Dat we hier nog met z’n allen zitten is een wonder. Het had veel erger af kunnen lopen.” Acht vriendinnen blikken terug op een bizar moment na afloop van hun feestje bij de Jolly Jester Pub in Rijsbergen als een automobilist op ze inrijdt.