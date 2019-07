Meerdere nep-handgranaten gevonden bij invallen in witwasonderzoek Breda

Op de Haagdijk zijn in elk geval de galerie en het café van dezelfde eigenaar, weet een van de ondernemers in de straat. “Die panden zijn door de eigenaar netjes opgeknapt, maar het is ook wel duidelijk dat niet alles klopt. Er zijn bijvoorbeeld dingen verbouwd zonder dat er een vergunning voor was”, aldus de ondernemer.



De invallen maken deel uit van een groot onderzoek. ,,We zijn al maanden bezig met dit onderzoek en daar zijn deze acht locaties naar boven gekomen. We zitten nog steeds midden in het onderzoek en zijn nu op zoek naar meer bewijs om de mogelijke witwaspraktijken aan het licht te brengen", laat politiewoordvoerder Eric Passchier weten.