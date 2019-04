Meerdere krakers aangehouden na brandstichting en geluidsoverlast in loods Breda

Valt er nog wat te klagen in Breda?

15:00 BREDA - De bevolking van Breda is over het algemeen bijzonder gelukkig. Het enige waar de bewoners meer last van hebben gekregen is geluidshinder. Maar driekwart van hen is zo tevreden met het leven in de stad, dat ze er het rapportcijfer 8 voor geven.