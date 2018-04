Schietpartij bij flat in Breda, politie zet gebied af

Grote groep baldadige tieners opgepakt in Etten-Leur, onder wie 15-jarig meisje

15:53 ETTEN-LEUR – De politie heeft zondag in alle vroegte negen tieners opgepakt omdat zij in verschillende straten in Etten-Leur auto’s en verkeersborden hebben vernield. Ook zouden ze over het hek van een school zijn geklommen en op speeltoestellen hebben staan springen. De politie vermoedt dat er sprake is van een grotere groep en sluit meerdere arrestaties niet uit.