Meerdere auto's uitgebrand bij autogarage in Zundert

Haagse Beemden leert zichzelf kennen tijdens eigen Festival

BREDA – In de Haagse Beemden werd zaterdag het allereerste Haagse Beemden Festival gehouden. Hierbij konden bezoekers verschillende activiteiten bezoeken verspreid over de wijk. Het event moet de wijk vooral meer gemeenschapszin geven, want daar ontbreekt het nog wel eens aan.

12 juni