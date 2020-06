BREDA - Er moeten meer vuurvrijezones komen in Breda. Dat stellen met name de coalitiegenoten D66 en VVD. De partijen vinden de drie zones die het college voorstelt te weinig. ,,Er zijn verpleeghuizen, kinderboerderijen, of neem het uitgaansgebied in de binnenstad.”

Het Bredase D66-raadlid Joek van Pul somde donderdagavond in het vuurwerkdebat de kwetsbare locaties in de stad maar even op. ,,Wat we vooral niet willen, zijn vuurpijlen gericht op de Grote Kerk.”

De stad moet wat hem betreft beter beschermd worden tegen overlast. Zeker met in het achterhoofd de vuurwerkterreur bij de vorige jaarwisseling, toen het in de Hoge Vucht kwam tot een enorme schadepost en geschokte burgers.

Goed handhaven

Burgemeester Paul Depla gaat ermee aan de slag: ,,Ik hoor het u zeggen. Het kunnen er meer worden.” Maar, voegde hij er direct aan toe, het moet allemaal wel goed te handhaven zijn. Depla zei blij te zijn dat er nu meer duidelijkheid is over het afsteken. Landelijk geldt een verbod op knalvuurwerk en sierpijlen.

Wat overblijft is het siervuurwerk. Steden als Rotterdam, Nijmegen, Groningen en Apeldoorn hebben een algeheel vuurwerkverbod afgekondigd, inclusief siervuurwerk. In lijn met de oproep van de hulpdiensten voor een totaalverbod.

Middenweg

Breda zoekt een middenweg. De voorkeur van B en W gaat uit naar vuurwerkvrije zones, terwijl het afsteken van legaal siervuurwerk mogelijk moet blijven, om in de jaren erna toe te werken naar eventueel een algeheel verbod als dat Haags beleid wordt. Misschien is een vuurwerkshow nog een optie, hoewel dat deze jaarwisseling met corona een lastige opgave is.

Maak vuurwerkzones

D66 en VVD denken nog liever niet in termen van een algeheel verbod. Om de ‘volkstraditie’ voorlopig in leven te houden zien ze liever vuurwerk- of afsteekzones in de wijken en dorpen.

Van Pul komt daarom over twee weken met een amendement: ,,Een soort stoplichtensysteem: rood plekken waar je niet mag afsteken, oranje liever niet en een alternatief bieden als een grasveld, groen mag wel.”

Mooie sierpot

Rick Zagers (VVD): ,,Een mooie sierpot moet de komende jaren gewoon afgestoken kunnen worden.” De burgemeester is kritisch: ,,Dat is bijna niet te handhaven. Een mooi idee, maar niet echt realistisch. Laten we geen valse verwachtingen wekken.”

Voorman Peter Bakker van GroenLinks ging het verst: jaarwisseling 2021-2022 moet er een algeheel verbod komen. Partijen pleiten verder voor het raadplegen van de bevolking. Dat gaat ook gebeuren, dit najaar wordt het vuurwerk opgenomen in de stadsenquête, die inwoners vraagt naar ervaringen en wensen.